Кабмин утвердил расширение полномочий Ростуризма

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении полномочий Ростуризма, передаёт Интерфакс.
Кабмин утвердил расширение полномочий Ростуризма
  • РИА Новости

«Руководство деятельностью Федерального агентства по туризму осуществляет правительство России», — следует из документа.

Теперь Ростуризм, в частности, получил право вносить в правительство проекты федеральных законов и нормативных правовых актов, относящихся к сфере ведения ведомства.

Ранее правительство России одобрило передачу Федеральному агентству по туризму ряда функций, в том числе по выработке и реализации госполитики в сфере туризма.

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