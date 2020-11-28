Кабмин утвердил расширение полномочий Ростуризма
- РИА Новости
«Руководство деятельностью Федерального агентства по туризму осуществляет правительство России», — следует из документа.
Теперь Ростуризм, в частности, получил право вносить в правительство проекты федеральных законов и нормативных правовых актов, относящихся к сфере ведения ведомства.
Ранее правительство России одобрило передачу Федеральному агентству по туризму ряда функций, в том числе по выработке и реализации госполитики в сфере туризма.