Кабмин утвердил расширение полномочий Ростуризма

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении полномочий Ростуризма, передаёт Интерфакс.

«Руководство деятельностью Федерального агентства по туризму осуществляет правительство России», — следует из документа.

Теперь Ростуризм, в частности, получил право вносить в правительство проекты федеральных законов и нормативных правовых актов, относящихся к сфере ведения ведомства.

Ранее правительство России одобрило передачу Федеральному агентству по туризму ряда функций, в том числе по выработке и реализации госполитики в сфере туризма.