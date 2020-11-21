Кабмин одобрил расширение функций Ростуризма

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Правительство России одобрило передачу Федеральному агентству по туризму ряда функций, в том числе по выработке и реализации госполитики в сфере туризма. Об этом информирует РИА Новости.
Кабмин одобрил расширение функций Ростуризма
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«Решение правительства: принять проект постановления правительства Российской Федерации по данному вопросу», — сообщили в кабмине.

Отмечается, что соответствующий документ предусматривает передачу Ростуризму функций по выработке и реализации госполитики и нормативно-правовому регулированию в сфере туризма и туристской деятельности, по координации деятельности по реализации приоритетных направлений госрегулирования туристской деятельности.

Также кабмин одобрил передачу Ростуризму функций по координации деятельности, которая связана с приоритетными направлениями госрегулирования туристической деятельности, функции по оказанию госуслуг и функции по управлению госимуществом в профильной сфере.

Кроме этого, агентство получит функции по госнадзору за деятельностью туроператоров и объединений туроператоров в сфере выездного туризма и аккредитованных организаций, осуществляющих классификацию гостиниц, горнолыжных трасс и пляжей.

Ранее сообщалось, что правительство России скорректировало правила предоставления субсидий туроператорам на возмещение затрат, связанных с коронавирусной инфекцией COVID-19. 

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