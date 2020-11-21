Кабмин изменил правила возмещения затрат туроператорам из-за пандемии

Правительство России скорректировало правила предоставления субсидий туроператорам на возмещение затрат, связанных с коронавирусной инфекцией COVID-19. Соответствующие изменения внёс премьер-министр России Михаил Мишустин.

«В правилах предоставления господдержки было условие, что субсидия предоставляется только тем участникам отрасли, которые вывозили туристов в течение двух недель после официального введения ограничений в стране пребывания», — сообщили в кабмине.

Отмечается, что на деле туроператоры, следуя рекомендациям Роспотребнадзора, начали возвращать россиян с зарубежных курортов раньше.

«Чтобы они также могли получить субсидии, было принято решение скорректировать правила предоставления господдержки», — говорится в сообщении.

Теперь туроператорам будут возмещать расходы по вывозу туристов за период с 24 января по 30 марта без привязки к дате официального введения ограничений в той или иной стране.

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