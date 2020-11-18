Чернышенко поручил проработать вопрос снижения НДС для отельеров

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Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко поручил проработать вопрос о снижении налога на добавленную стоимость (НДС) для работающих в России отельеров.
Чернышенко поручил проработать вопрос снижения НДС для отельеров
  • © Владимир Трефилов
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на протокол заседания правительственной комиссии по развитию туризма в России.

«Ростуризму, Минфину, Минэкономразвития совместно с профессиональными объединениями проработать вопрос о снижении налога на добавленную стоимость для организаций, осуществляющих деятельность в сфере предоставления гостиничных услуг», — говорится в тексте.

Отмечается, что о результатах необходимо доложить правительству России до 1 февраля 2021 года.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал подробности о новом нацпроекте по туризму.

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