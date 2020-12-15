В России зданиям начнут присваивать категории пожарного риска

Глава российского МЧС Евгений Зиничев заявил, что в России разным объектам с 1 января 2021 года начнут присваивать категории пожарного риска.

Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

По его словам, от соответствующей категории будет зависеть частота проверок.

«МЧС России с января 2021 года одним из первых в стране полностью перейдёт на риск-ориентированный подход, присвоив каждому объекту индивидуальную категорию пожарного риска, от которой будет зависеть частота проверок. Его принцип заключается в следующем: чем больше потенциальные риски, тем чаще проверки», — сказал он.

Как подчеркнул Зиничев, категория риска будет присваиваться каждому объекту индивидуально, в отличие от прежней практики, когда, например, «все больницы, школы, кинотеатры, торговые центры и так далее автоматически относились к одной группе риска».

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что к 2030 году подразделения МЧС планируется оснастить новейшими образцами пожарной и спасательной техники.