В России зданиям начнут присваивать категории пожарного риска

Короткая ссылка
Глава российского МЧС Евгений Зиничев заявил, что в России разным объектам с 1 января 2021 года начнут присваивать категории пожарного риска.
В России зданиям начнут присваивать категории пожарного риска
  • © РИА Новости / Николай Хижняк

Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

По его словам, от соответствующей категории будет зависеть частота проверок.

«МЧС России с января 2021 года одним из первых в стране полностью перейдёт на риск-ориентированный подход, присвоив каждому объекту индивидуальную категорию пожарного риска, от которой будет зависеть частота проверок. Его принцип заключается в следующем: чем больше потенциальные риски, тем чаще проверки», — сказал он.

Как подчеркнул Зиничев, категория риска будет присваиваться каждому объекту индивидуально, в отличие от прежней практики, когда, например, «все больницы, школы, кинотеатры, торговые центры и так далее автоматически относились к одной группе риска».

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что к 2030 году подразделения МЧС планируется оснастить новейшими образцами пожарной и спасательной техники.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить