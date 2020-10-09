В МЧС создали группу по применению и развитию робототехнических комплексов
- РИА Новости
Отмечается, что соответствующий приказ подписал глава МЧС Евгений Зиничев.
«8 октября в МЧС России создана рабочая группа по вопросам применения и развития робототехнических комплексов и беспилотных авиационных систем», — рассказали в ведомстве.
В МЧС сообщили, что «основной задачей является развитие потенциала и повышение эффективности реагирования на ЧС с помощью применения различных робототехнических комплексов».
Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что к 2030 году подразделения МЧС планируется оснастить новейшими образцами пожарной и спасательной техники.