В МЧС создали группу по применению и развитию робототехнических комплексов

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В МЧС России создали рабочую группу по развитию и применению робототехнических комплексов и беспилотных авиасистем. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В МЧС создали группу по применению и развитию робототехнических комплексов
  • РИА Новости

Отмечается, что соответствующий приказ подписал глава МЧС Евгений Зиничев.

«8 октября в МЧС России создана рабочая группа по вопросам применения и развития робототехнических комплексов и беспилотных авиационных систем», — рассказали в ведомстве.

В МЧС сообщили, что «основной задачей является развитие потенциала и повышение эффективности реагирования на ЧС с помощью применения различных робототехнических комплексов».

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что к 2030 году подразделения МЧС планируется оснастить новейшими образцами пожарной и спасательной техники.

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