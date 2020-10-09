В МЧС создали группу по применению и развитию робототехнических комплексов

В МЧС России создали рабочую группу по развитию и применению робототехнических комплексов и беспилотных авиасистем. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

РИА Новости

Отмечается, что соответствующий приказ подписал глава МЧС Евгений Зиничев. «8 октября в МЧС России создана рабочая группа по вопросам применения и развития робототехнических комплексов и беспилотных авиационных систем», — рассказали в ведомстве. В МЧС сообщили, что «основной задачей является развитие потенциала и повышение эффективности реагирования на ЧС с помощью применения различных робототехнических комплексов». Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что к 2030 году подразделения МЧС планируется оснастить новейшими образцами пожарной и спасательной техники.