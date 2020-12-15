В России за сутки от коронавируса выздоровели 24 813 человек
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Общее число выздоровевших в России достигло 2 149 610.
«За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 24 813 человек... За весь период выписаны по выздоровлению по России — 2 149 610», — отмечается в заявлении в Telegram.
Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с Nation News оценил устойчивость людей к коронавирусу.