В России за сутки от коронавируса выздоровели 24 813 человек

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В России за прошедшие 24 часа от коронавирусной инфекции вылечились 24 813 пациентов. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
В России за сутки от коронавируса выздоровели 24 813 человек
  • © РИА Новости / Пресс-служба мэрии Москвы

Общее число выздоровевших в России достигло 2 149 610.

«За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 24 813 человек... За весь период выписаны по выздоровлению по России — 2 149 610», — отмечается в заявлении в Telegram.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с Nation News оценил устойчивость людей к коронавирусу.

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