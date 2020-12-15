Башкирская прокуратура начала проверку после пожара в доме престарелых

Башкирская прокуратура начала проверку сгоревшего в Абзелиловского районе пансионата на соответствие противопожарным и иным требованиям, сообщили в ведомстве.

«Прокуратура республики организовала проверку по факту пожара в доме престарелых в Абзелиловском районе, в котором погибли люди. На место происшествия выехал прокурор района. Будет проверено соответствие объекта противопожарным и иным требованиям, а также полнота действий контролирующих органов», — рассказали РИА Новости в ведомстве.

Ночью 15 декабря в частном пансионате в Ишбулдино произошёл пожар, погибли 11 человек. В Абзелиловском районе, где располагается населённый пункт, введён режим ЧС.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. По данным следователей, пожар произошёл в здании АНО Центр социального обслуживания населения «Дом престарелых».