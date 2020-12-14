В Москве за сутки скончались 77 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки умерли 77 пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией, общее число умерших с COVID-19 в столице превысило 10 тыс. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.

Reuters

«В Москве скончались 77 пациентов с коронавирусом», — говорится в сообщении в Telegram-канале. Таким образом, общее число умерших в Москве достигло 10 022. Накануне сообщалось о смерти 75 человек.