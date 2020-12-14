В Москве за сутки скончались 77 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки умерли 77 пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией, общее число умерших с COVID-19 в столице превысило 10 тыс. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.
- Reuters
«В Москве скончались 77 пациентов с коронавирусом», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
Таким образом, общее число умерших в Москве достигло 10 022.
Накануне сообщалось о смерти 75 человек.
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