В Петербурге усилят проверки ресторанов и кафе в новогодние праздники

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил усилить проверки ресторанов и кафе на соблюдение ограничений по коронавирусу в новогодние праздники. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
В Петербурге усилят проверки ресторанов и кафе в новогодние праздники
  • © РИА Новости / Александр Гальперин

«Обращаюсь ко всем главам районов и профильных комитетов — усильте работу по проведению рейдов», — сказал глава города.

Он также распорядился усилить контроль за соблюдением санитарно-эпидемических норм в транспорте.

Отмечается, что с 1 декабря Комитет по контролю за имуществом проверил 561 объект торговли, общепита, бытовых, косметических, гостиничных и иных услуг.

Ранее следователи возбудили два уголовных дела по факту нарушений санитарно-эпидемиологических норм несколькими барами в Санкт-Петербурге.

Согласно распоряжению властей, бары и рестораны в городе работают до 23:00, а с 30 декабря по 3 января работа общепита будет полностью приостановлена.

Беглов поручил разработать меры дополнительной поддержки малого бизнеса, включая ресторанный.

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