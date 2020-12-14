В Петербурге усилят проверки ресторанов и кафе в новогодние праздники
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«Обращаюсь ко всем главам районов и профильных комитетов — усильте работу по проведению рейдов», — сказал глава города.
Он также распорядился усилить контроль за соблюдением санитарно-эпидемических норм в транспорте.
Отмечается, что с 1 декабря Комитет по контролю за имуществом проверил 561 объект торговли, общепита, бытовых, косметических, гостиничных и иных услуг.
Ранее следователи возбудили два уголовных дела по факту нарушений санитарно-эпидемиологических норм несколькими барами в Санкт-Петербурге.
Согласно распоряжению властей, бары и рестораны в городе работают до 23:00, а с 30 декабря по 3 января работа общепита будет полностью приостановлена.
Беглов поручил разработать меры дополнительной поддержки малого бизнеса, включая ресторанный.