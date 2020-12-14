В Петербурге усилят проверки ресторанов и кафе в новогодние праздники

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил усилить проверки ресторанов и кафе на соблюдение ограничений по коронавирусу в новогодние праздники. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

«Обращаюсь ко всем главам районов и профильных комитетов — усильте работу по проведению рейдов», — сказал глава города.

Он также распорядился усилить контроль за соблюдением санитарно-эпидемических норм в транспорте.

Отмечается, что с 1 декабря Комитет по контролю за имуществом проверил 561 объект торговли, общепита, бытовых, косметических, гостиничных и иных услуг.

Ранее следователи возбудили два уголовных дела по факту нарушений санитарно-эпидемиологических норм несколькими барами в Санкт-Петербурге.

Согласно распоряжению властей, бары и рестораны в городе работают до 23:00, а с 30 декабря по 3 января работа общепита будет полностью приостановлена.

Беглов поручил разработать меры дополнительной поддержки малого бизнеса, включая ресторанный.