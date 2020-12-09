СК возбудил два дела из-за нарушений в барах в Петербурге

Следователи в Санкт-Петербурге возбудили два уголовных дела по факту нарушений санитарно-эпидемиологических норм несколькими барами.

Об этом информирует пресс-служба городского управления СК.

Отмечается, что по факту выявления в ночь с 8 на 9 декабря 2020 года в барах, расположенных в Центральном районе города, нарушений санитарно-эпидемиологических норм возбуждено два уголовных дела.

Дела возбуждены по п. «а» ч. 2 ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершённые группой лиц по предварительному сговору).

2 декабря власти Санкт-Петербурга ввели запрет на посещение музеев, театров и концертов с 30 декабря по 10 января.

Также губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление, согласно которому в городе с 30 декабря по 3 января будут закрыты все кафе и рестораны.