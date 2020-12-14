Прокурор просит 15 лет колонии для историка Соколова

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Сторона обвинения в ходе прений сторон в суде Санкт-Петербурга попросила назначить историку Олегу Соколову, обвиняемому в убийстве аспирантки, наказание в виде 15 лет колонии строгого режима.
Прокурор просит 15 лет колонии для историка Соколова
  • © Александр Гальперин
  • РИА Новости

Как уточнили в объединённой пресс-службе городских судов, наказание будет сложено по совокупности статей об убийстве и за незаконное хранение оружия.

Ранее Соколову продлили срок содержания в СИЗО до 23 марта 2021 года.

По данным следствия, 7 ноября 2019 года Соколов застрелил аспирантку Санкт-Петербургского государственного университета Анастасию Ещенко, а в ночь на 9 ноября решил избавиться от тела и расчленил его, после чего попытался утопить останки в реке Мойке.

12 октября 2020 года в суде мужчина признал вину.

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