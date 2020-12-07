Суд продлил срок содержания в СИЗО историку Соколову до 23 марта

Суд в Санкт-Петербурге продлил обвиняемому в убийстве аспирантки историку Олегу Соколову срок содержания в СИЗО до 23 марта 2021 года.

«Продлить срок содержания под стражей по 23 марта 2021 года», — приводит ТАСС слова судьи.

Продлить срок содержания под стражей у суда просил представитель обвинения.

По данным следствия, 7 ноября 2019 года в Санкт-Петербурге Соколов застрелил аспирантку Санкт-Петербургского государственного университета Анастасию Ещенко, а в ночь на 9 ноября решил избавиться от тела и расчленил его, после чего попытался утопить останки в реке Мойке. 12 октября 2020 года в суде Соколов признал вину.