Защита историка Соколова потребовала провести новую экспертизу

Короткая ссылка
Адвокат Сергей Лукьянов, защищающий обвиняемого в убийстве историка Олега Соколова, потребовал в суде провести его подзащитному новую психиатрическую экспертизу.
Защита историка Соколова потребовала провести новую экспертизу
  • РИА Новости

Об этом он сказал в ходе заседания суда.

«У меня имеется ходатайство о назначении по делу повторной комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы», — приводит его слова ТАСС.

Также Лукьянов заявил, что первая экспертиза, которая признала Соколова вменяемым, была проведена с рядом недочётов. Он уточнил, что в экспертизе не были указаны применяемые методики.

По данным следствия, 7 ноября 2019 года в Санкт-Петербурге Соколов застрелил аспирантку Санкт-Петербургского государственного университета Анастасию Ещенко, а в ночь на 9 ноября решил избавиться от тела и расчленил его, после чего попытался утопить останки в реке Мойке.

12 октября в суде Соколов признал вину.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить