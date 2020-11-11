Защита историка Соколова потребовала провести новую экспертизу

Адвокат Сергей Лукьянов, защищающий обвиняемого в убийстве историка Олега Соколова, потребовал в суде провести его подзащитному новую психиатрическую экспертизу.

Об этом он сказал в ходе заседания суда.

«У меня имеется ходатайство о назначении по делу повторной комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы», — приводит его слова ТАСС.

Также Лукьянов заявил, что первая экспертиза, которая признала Соколова вменяемым, была проведена с рядом недочётов. Он уточнил, что в экспертизе не были указаны применяемые методики.

По данным следствия, 7 ноября 2019 года в Санкт-Петербурге Соколов застрелил аспирантку Санкт-Петербургского государственного университета Анастасию Ещенко, а в ночь на 9 ноября решил избавиться от тела и расчленил его, после чего попытался утопить останки в реке Мойке.

12 октября в суде Соколов признал вину.