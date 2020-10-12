Обвиняемый в убийстве аспирантки историк Соколов признал вину
- РИА Новости
«Да, признаюсь. Признаю себя виновным», — сказал он в суде. Его слова приводит ТАСС.
Ранее суд продлил арест историку Соколову до 23 декабря.
В июле Соколов назвал клеветой сообщения о жестоком избиении им другой молодой сожительницы в 2008 году.
По данным следствия, 7 ноября 2019 года Соколов застрелил Ещенко, а в ночь на 9 ноября решил избавиться от тела и расчленил его, после чего попытался утопить останки в реке Мойке.