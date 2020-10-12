Обвиняемый в убийстве аспирантки историк Соколов признал вину

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Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета Анастасии Ещенко, признал вину.
Обвиняемый в убийстве аспирантки историк Соколов признал вину
  • РИА Новости

«Да, признаюсь. Признаю себя виновным», — сказал он в суде. Его слова приводит ТАСС.

Ранее суд продлил арест историку Соколову до 23 декабря.

В июле Соколов назвал клеветой сообщения о жестоком избиении им другой молодой сожительницы в 2008 году.

По данным следствия, 7 ноября 2019 года Соколов застрелил Ещенко, а в ночь на 9 ноября решил избавиться от тела и расчленил его, после чего попытался утопить останки в реке Мойке.

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