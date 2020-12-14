Мишустин продлил программу поддержки авиаотрасли

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о продлении программы поддержки аэропортов и авиакомпаний.
Мишустин продлил программу поддержки авиаотрасли
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте кабмина.

«Срок действия программы поддержки авиакомпаний, терпящих убытки из-за пандемии, будет продлён. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что программа продлевается до ноября, при этом применяемый для расчёта субсидии размер расходной ставки увеличивается с 365 до 685 рублей за каждого «потерянного» из-за коронавирусных ограничений пассажира. 

«Также фиксируется, что для авиаперевозчиков, работающих в Дальневосточном федеральном округе, размер субсидии будет рассчитываться с учётом повышающего коэффициента», — добавляется в сообщении.

Ранее в «Аэрофлоте» рассказали о прогнозах восстановления международного авиасообщения.

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