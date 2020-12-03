В России расширена программа субсидирования региональных полётов

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Программа субсидирования региональных полётов в России в 2020 году расширена на 71 маршрут.
В России расширена программа субсидирования региональных полётов
  • © Константин Михальчевский
  • РИА Новости

«Перечень маршрутов программы субсидирования региональных воздушных перевозок дополнен 71 маршрутом. Они будут профинансированы из федерального бюджета в рамках выделенных из резервного фонда правительства Российской Федерации в III квартале 2020 года 3 млрд рублей», — приводит ТАСС сообщение Росавиации.

Отмечается, что эти субсидии направлены на обеспечение перевозок на региональных маршрутах на воздушных судах, произведённых в России после 1 января 2009 года.

Ранее сообщалось, что Росавиация утвердила перечень субсидируемых в 2021 году маршрутов.

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