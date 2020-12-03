В России расширена программа субсидирования региональных полётов
- © Константин Михальчевский
- РИА Новости
«Перечень маршрутов программы субсидирования региональных воздушных перевозок дополнен 71 маршрутом. Они будут профинансированы из федерального бюджета в рамках выделенных из резервного фонда правительства Российской Федерации в III квартале 2020 года 3 млрд рублей», — приводит ТАСС сообщение Росавиации.
Отмечается, что эти субсидии направлены на обеспечение перевозок на региональных маршрутах на воздушных судах, произведённых в России после 1 января 2009 года.
Ранее сообщалось, что Росавиация утвердила перечень субсидируемых в 2021 году маршрутов.