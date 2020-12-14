Путин поручил увеличить объём специализированной медпомощи по ОМС

Президент России Владимир Путин поручил кабмину в 2021—2023 годах увеличить объём специализированной медицинской помощи в рамках программы обязательного медицинского страхования (ОМС).

Об этом говорится в перечне поручений по вопросам совершенствования системы обязательного медицинского страхования на сайте Кремля.

«Обеспечить увеличение в период с 2021 по 2023 год по сравнению с 2020 годом объёмов оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, включённой в базовую программу обязательного медицинского страхования, оказываемой федеральными медицинскими организациями больным со сложными и тяжёлыми случаями заболеваний, направляемым субъектами России», — говорится в документе.

Указанное поручение должно быть выполнено к 15 марта 2021 года.

Ранее Госдума приняла закон о реформе системы ОМС, который предусматривает передачу ФОМС части полномочий страховщиков.