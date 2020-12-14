Путин поручил увеличить объём специализированной медпомощи по ОМС

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин поручил кабмину в 2021—2023 годах увеличить объём специализированной медицинской помощи в рамках программы обязательного медицинского страхования (ОМС).
Путин поручил увеличить объём специализированной медпомощи по ОМС
  • © РИА Новости / Алексей Никольский

Об этом говорится в перечне поручений по вопросам совершенствования системы обязательного медицинского страхования на сайте Кремля.

«Обеспечить увеличение в период с 2021 по 2023 год по сравнению с 2020 годом объёмов оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, включённой в базовую программу обязательного медицинского страхования, оказываемой федеральными медицинскими организациями больным со сложными и тяжёлыми случаями заболеваний, направляемым субъектами России», — говорится в документе.

Указанное поручение должно быть выполнено к 15 марта 2021 года.

Ранее Госдума приняла закон о реформе системы ОМС, который предусматривает передачу ФОМС части полномочий страховщиков.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить