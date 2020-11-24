Госдума приняла закон о реформе системы ОМС, который предусматривает передачу ФОМС части полномочий страховщиков.

На сайте нижней палаты парламента говорится, что поправки направлены на повышение доступности медицинской помощи.

В составе базовой программы ОМС появится отдельная строка, определяющая нормативы объёмов оказания и финансирования медпомощи в федеральных учреждениях.

Ранее заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко рассказала о необходимости начинать работу по включению новых телемедицинских технологий в систему обязательного медицинского страхования.