Ефремов извинился перед адвокатом Добровинским

Адвокат потерпевшей стороны в деле о ДТП с участием актёра Михаила Ефремова Александр Добровинский заявил, что артист написал письмо, в котором извинился перед ним за свои реплики в ходе судебного процесса.

Об этом юрист рассказал РИА Новости.

«Неожиданно для себя я получил письмо от Михаила Ефремова с извинениями в мой адрес. В нём он сообщил, что осознал, что его поведение и высказывания на суде по отношению ко мне и моей команде недостойны взрослого и сознательного человека», — отметил Добровинский.

По словам юриста, данный шаг вызывает уважение, если актёр писал это письмо не под диктовку, с искренними намерениями.

«Я никогда не таил на него зла и сейчас не таю», — добавил он.

Ранее Ефремов в письме Валерию Захарову, который является младшим сыном погибшего в аварии Сергея Захарова, заявил о возможном завершении карьеры актёра.

22 октября Мосгорсуд смягчил приговор Ефремову по делу о смертельном ДТП с 8 до 7,5 года колонии общего режима.