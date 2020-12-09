Ефремов заявил о возможном завершении карьеры актёра

Короткая ссылка
Артист Михаил Ефремов, отбывающий наказание за смертельное ДТП в колонии в Белгородской области, в письме Валерию Захарову, который является младшим сыном погибшего в аварии Сергея Захарова, заявил о возможном завершении карьеры актёра.
Ефремов заявил о возможном завершении карьеры актёра
  • © РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо.

Как отметил Ефремов, после всего произошедшего он думает, что вряд ли сможет вернуться к работе актёром.

«Одна часть моей жизни безвозвратно закончена. Я вряд ли оправлюсь, вряд ли смогу вновь работать по своей в общем-то весёлой профессии. Менять придётся очень много. Не знаю, хватит ли у меня сил», — написал он.

Уточняется, что в письме артист также попросил прощения за случившееся.

По данным агентства, данное письмо Валерий Захаров передал Александру Добровинскому, представляющему интересы потерпевших по делу Ефремова.

Ранее стало известно, что Ефремов будет содержаться в Исправительной колонии № 4 в Белгородской области.

В этой же колонии ранее отбывали наказание футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин.

22 октября Мосгорсуд смягчил приговор Ефремову по делу о смертельном ДТП с 8 до 7,5 года колонии общего режима.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить