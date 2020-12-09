Ефремов заявил о возможном завершении карьеры актёра

Артист Михаил Ефремов, отбывающий наказание за смертельное ДТП в колонии в Белгородской области, в письме Валерию Захарову, который является младшим сыном погибшего в аварии Сергея Захарова, заявил о возможном завершении карьеры актёра.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо.

Как отметил Ефремов, после всего произошедшего он думает, что вряд ли сможет вернуться к работе актёром.

«Одна часть моей жизни безвозвратно закончена. Я вряд ли оправлюсь, вряд ли смогу вновь работать по своей в общем-то весёлой профессии. Менять придётся очень много. Не знаю, хватит ли у меня сил», — написал он.

Уточняется, что в письме артист также попросил прощения за случившееся.

По данным агентства, данное письмо Валерий Захаров передал Александру Добровинскому, представляющему интересы потерпевших по делу Ефремова.

Ранее стало известно, что Ефремов будет содержаться в Исправительной колонии № 4 в Белгородской области.

В этой же колонии ранее отбывали наказание футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин.

22 октября Мосгорсуд смягчил приговор Ефремову по делу о смертельном ДТП с 8 до 7,5 года колонии общего режима.