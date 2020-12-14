Россия обратит внимание ОБСЕ на цензуру в Google и Facebook

Заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Максим Буякевич заявил, что российская сторона обратит внимание представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезы Рибейру на цензуру в Google и Facebook.

По его словам, в информационном сегменте продолжается тотальное введение цензуры и западные партнёры в данном вопросе предпочитают говорить о «якобы независимой редакционной политикой интернет-монополистов, таких как Google, Facebook и прочих».

«В действительности же их якобы независимая редакционная политика по какому-то странному стечению обстоятельств выпиливает из интернет-сегмента исключительно российские и пророссийские ресурсы, а также вообще любые другие, которые не вписываются в официальную точку зрения западных государств. На этот сюжет мы будет обращать особое внимание во взаимодействии с Рибейру», — цитирует его РИА Новости.

Ранее в Роскомнадзоре заявили, что цензура российских СМИ иностранными интернет-платформами, такими как YouTube, Facebook и Twitter, приобрела системный характер. В ведомстве обратили внимание, что эти компании ограничивают доступ к материалам около 20 российских СМИ, среди которых RT, РИА Новости и Sputnik.