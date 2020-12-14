В Москве провели почти 355 тысяч КТ-исследований с начала пандемии

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В столичных амбулаторных КТ-центрах, организованных весной на базе поликлиник, к настоящему моменту провели уже почти 355 тыс. исследований для пациентов с COVID-19.
В Москве провели почти 355 тысяч КТ-исследований с начала пандемии
  • © РИА Новости / Илья Питалев

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу Комплекса социального развития Москвы.

«В конце ноября для усиления поликлинического звена в Москве было дополнительно открыто 12 новых КТ-центров. В них же пациентам бесплатно выдают необходимые лекарства. Помимо проведения непосредственно КТ-исследования, все пациенты попадают на консультацию врача, а также на дополнительные обследования — ЭКГ, анализы крови и ПЦР-тест на коронавирус», — говорится в сообщении.

Ранее главный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Минздрава России профессор Игорь Тюрин в беседе с kp.ru объяснил, почему КТ лёгких без назначения врача делать не стоит.

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