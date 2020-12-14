Власти Подмосковья оценили ситуацию с коронавирусом в регионе
- Reuters
Об этом сообщает телеканал «360».
За прошедшую неделю госпитализировано примерно 7500 человек. Это столько же, сколько и на предыдущей. Выписано на 200—250 пациентов больше.
«Речь идёт о том, что наша система здравоохранения — спасибо ей — справляется. Мы, как и договаривались, до конца декабря открыли практически 20 тыс. коек — 19 600», — сказал Воробьёв.
Ранее сообщалось, что в России проведено 83,1 млн тестов на наличие коронавируса.