Врач оценила вред от смартфона

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Врач-терапевт Надежда Чернышова опровергла слухи о том, что излучение смартфонов негативно влияет на здоровье человека.
Врач оценила вред от смартфона
  • ©pixabay.com

Как рассказала Чернышова в беседе с радиостанцией «Комсомольская правда», более 1 тыс. исследований посвящено этой теме, но ни одно из них не обладает достаточной доказательной базой. Однако смартфон действительно может принести вред.

«Это не связано с излучением. Скорее, со способом получения информации», — пояснила она.

Перед сном рекомендуется отложить телефон, поскольку свет от экрана, попадая на сетчатку, вызывает возбуждение, что может негативно влиять на засыпание и сон. На ночь лучше отключать уведомления, так как из-за них может нарушаться сон.

Для детской психики большим вызовом является обилие зрительной информации. Поэтому нужно обязательно делать перерывы, отходить от компьютера и отдыхать.

Ранее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с изданием «Известия» рассказал, нужно ли устанавливать антивирус на современный смартфон.

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