В Госдуме прокомментировали новые правила оформления больничного

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Анастасия Румянцева
Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин прокомментировал в беседе с RT вступление в России в силу новых правил оформления больничного.
В Госдуме прокомментировали новые правила оформления больничного
  • © Игорь Зарембо
  • РИА Новости

«Сегодня в здравоохранении мы нарабатываем опыт использования цифровых технологий: приняты некоторые новые нормативно-правовые документы и законодательство, которое позволяет, в том числе, и осуществлять консультации в режиме онлайн в условиях пандемии. Сама пандемия во многом ускорила цифровизацию здравоохранения и взаимодействие в системе пациент-врач-учреждение-медицинская организация. Указанные нововведения являются естественным, закономерным этапом тенденций цифровизации», — отметил Говорин.

Депутат назвал эти изменения правильными. 

«Наша задача, с одной стороны, выдать больничный лист человеку, который не может выйти на работу, с другой стороны, избавить его от лишних контактов. То, что люди не идут в поликлинику и не стоят там в очередях лишний раз и не обмениваются инфекцией — это совершенно правильно в условиях непростой эпидемической ситуации в стране», — заключил парламентарий.

В России в понедельник, 14 декабря, вступают в силу новые правила оформления больничного.

Отмечается, что появится возможность оформлять электронный больничный вместе с бумажным носителем.

Кроме того, при угрозе распространения заболеваний, которые представляют опасность для окружающих, оформлять листки нетрудоспособности можно будет дистанционно — с помощью телемедицинских консультаций.

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