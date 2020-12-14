В Роскачестве дали рекомендации по выбору искусственной ёлки

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При условии грамотного выбора, а также правильного хранения и эксплуатации искусственная ёлка может прослужить более десяти лет, сообщили в Роскачестве.
В Роскачестве дали рекомендации по выбору искусственной ёлки
  • РИА Новости
  • © Константин Михальчевский

«Новая ёлка будет пахнуть вспомогательными веществами, но если технология изготовления не была нарушена, то запах будет не слишком резким и почти полностью выветрится за несколько дней», — цитирует РИА Новости сообщение ведомства.

Отмечается, что во время выбора искусственной ёлки рекомендовано провести рукой против иголок, так как их выпадение, выгибание и ломкость укажут на низкое качество изделия.

Не рекомендуется покупать ель, произведённую пять или более лет назад.

Перед использованием ёлку из ПВХ можно протереть тканью с небольшим количеством касторового масла.

Как сообщалось ранее, в 2020 году россияне покупают искусственные ёлки в среднем на 10% дешевле, чем в 2019-м.

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