В Роскачестве дали рекомендации по выбору искусственной ёлки

При условии грамотного выбора, а также правильного хранения и эксплуатации искусственная ёлка может прослужить более десяти лет, сообщили в Роскачестве.

«Новая ёлка будет пахнуть вспомогательными веществами, но если технология изготовления не была нарушена, то запах будет не слишком резким и почти полностью выветрится за несколько дней», — цитирует РИА Новости сообщение ведомства.

Отмечается, что во время выбора искусственной ёлки рекомендовано провести рукой против иголок, так как их выпадение, выгибание и ломкость укажут на низкое качество изделия.

Не рекомендуется покупать ель, произведённую пять или более лет назад.

Перед использованием ёлку из ПВХ можно протереть тканью с небольшим количеством касторового масла.

Как сообщалось ранее, в 2020 году россияне покупают искусственные ёлки в среднем на 10% дешевле, чем в 2019-м.