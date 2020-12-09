Средний чек на искусственные ёлки в России подешевел на 10%

В 2020 году россияне покупают искусственные ёлки в среднем на 10% дешевле, чем в 2019-м, следует из данных за первые недели декабря.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

Средний чек составил 2,2 тыс. рублей. Как отметили в компании, в нынешнем сезоне стали выбирать более дешёвый товар.

Количество покупок искусственных ёлок в 2020 году уменьшилось на 5% по сравнению с 2019-м. В денежном выражении продажи снизились на 15%.

В пресс-службе «Ашана» заявили о росте спроса на искусственные новогодние деревья в конце ноября — начале декабря. В зависимости от размера ели цена составляет 9—13 тыс. рублей.

В пресс-службе «Яндекс.Маркета» отметили, что спрос на новогодние товары обычно начинает расти с начала ноября, а пик приходится на середину декабря. При выборе ёлки пользователи отдают предпочтение искусственному дереву и в среднем готовы потратить на покупку примерно 7,2 тыс. рублей. Спрос на данную категорию с 22 ноября по 7 декабря вырос на 87%.

Ранее в Рослесинфорге заявили о снижении интереса к покупке новогодних ёлок.

Портал «Юга.ру» сообщал, что на Кубани фонд помощи детям проведёт акцию «Ёлки желаний».