В Рослесинфорге заявили о снижении интереса к покупке новогодних ёлок

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В Рослесинфорге заявили, что в России растёт тенденция к сохранению лесного фонда — заготовка новогодних ёлок снизилась на 30% за три года.
В Рослесинфорге заявили о снижении интереса к покупке новогодних ёлок
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия».

По оценке экспертов, в 2019 году заготовлено более 78 тыс. новогодних ёлок и 35 тонн хвойных лап. Главные регионы-поставщики — Кемеровская, Сахалинская, Новгородская области, Татарстан, Ханты-Мансийский автономный округ. Хвойные лапы заготавливают и в Магадане.

Как подсчитали в Рослесинфорге, запасы ели в стране составляют 9,9 млрд кубометров и располагаются на площади 76,6 млн га, что сопоставимо с территорией Турции и в два раза больше площади Японии.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что на Кубани фонд помощи детям проведёт акцию «Ёлки желаний».

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