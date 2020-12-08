В Рослесинфорге заявили о снижении интереса к покупке новогодних ёлок
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- РИА Новости
Об этом сообщает газета «Известия».
По оценке экспертов, в 2019 году заготовлено более 78 тыс. новогодних ёлок и 35 тонн хвойных лап. Главные регионы-поставщики — Кемеровская, Сахалинская, Новгородская области, Татарстан, Ханты-Мансийский автономный округ. Хвойные лапы заготавливают и в Магадане.
Как подсчитали в Рослесинфорге, запасы ели в стране составляют 9,9 млрд кубометров и располагаются на площади 76,6 млн га, что сопоставимо с территорией Турции и в два раза больше площади Японии.
Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что на Кубани фонд помощи детям проведёт акцию «Ёлки желаний».