На Кубани фонд помощи детям проведёт акцию «Ёлки желаний»
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- РИА Новости
Об этом сообщает портал «Юга.ру».
В этом году благотворительная акция «Ёлки желаний» пройдёт в онлайн-формате: вместо традиционных благотворительных ёлок в торговых центрах Кубани будет действовать сайт ёлки-желаний.рф. На нём каждый может выбрать открытку Деду Морозу от ребёнка, нуждающегося в помощи. Это пациенты детских больниц, реабилитационных центров, а также дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.
Исполнить желание можно в один клик — на сайте акции, нажав на кнопку «Подарить». Подарки детям доставят волонтёры, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Ранее, по сообщениям ИА «Удмуртия», в Ижевске 11,5 тыс. белых цветков за пять дней сделали своими руками школьники в рамках благотворительной акции «Белый цветок».