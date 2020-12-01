На Кубани фонд помощи детям проведёт акцию «Ёлки желаний»

В Краснодарском крае с 5 по 25 декабря пройдёт благотворительная акция «Ёлки желаний», которую устраивает фонд помощи детям «Край добра».

Об этом сообщает портал «Юга.ру».

В этом году благотворительная акция «Ёлки желаний» пройдёт в онлайн-формате: вместо традиционных благотворительных ёлок в торговых центрах Кубани будет действовать сайт ёлки-желаний.рф. На нём каждый может выбрать открытку Деду Морозу от ребёнка, нуждающегося в помощи. Это пациенты детских больниц, реабилитационных центров, а также дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.

Исполнить желание можно в один клик — на сайте акции, нажав на кнопку «Подарить». Подарки детям доставят волонтёры, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Ранее, по сообщениям ИА «Удмуртия», в Ижевске 11,5 тыс. белых цветков за пять дней сделали своими руками школьники в рамках благотворительной акции «Белый цветок».