В четырёх округах Магаданской области объявили штормовое предупреждение

Спасатели объявили экстренное предупреждение в четырёх городских округах Магаданской области из-за прогнозируемой сильной метели и штормового ветра.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пожарно-спасательный центр Колымы.

«Объявлено экстренное предупреждение о ЧС на 14 декабря 2020 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «существует вероятность возникновения чрезвычайной ситуации до межмуниципального уровня».

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что мокрый снег, снег и гололедица ожидаются на севере европейской части России в ближайшие дни.