В четырёх округах Магаданской области объявили штормовое предупреждение
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пожарно-спасательный центр Колымы.
«Объявлено экстренное предупреждение о ЧС на 14 декабря 2020 года», — говорится в сообщении.
Отмечается, что «существует вероятность возникновения чрезвычайной ситуации до межмуниципального уровня».
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что мокрый снег, снег и гололедица ожидаются на севере европейской части России в ближайшие дни.