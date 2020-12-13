В ряде регионов России в ближайшие дни ожидается непогода
«В связи с тем, что на север европейской части России идет атлантический воздух, там некомфортная погода в ближайшие дни: снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, гололёд», — цитирует ТАСС Вильфанда.
По его словам, в Приволжском федеральном округе в первые дни следующей недели будет сохраняться аномально холодная погода.
Он уточнил, что температура будет ниже нормы на 8-9°C.
Ранее Роман Вильфанд заявил, что в четверг, 17 декабря, потепление ожидается в Центральном федеральном округе России.