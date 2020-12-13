На следующей неделе в ряде регионов России ожидается потепление

В четверг, 17 декабря, потепление ожидается в Центральном федеральном округе России, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В среду температура будет стремиться к 0 градусов, а уже с четверга будут оттепели. Это касается регионов Центрального федерального округа», — цитирует ТАСС Вильфанда.

Он отметил, что существенное потепление ожидается в Приволжском федеральном округе.

По его словам, на Средней Волге температура воздуха будет на 2-4°C выше нормы.

Ранее Роман Вильфанд сообщил, что на востоке Европейской России ожидаются температурные аномалии, в Татарстане будет на 17 градусов холоднее нормы.