Синоптики назвали самый аномально холодный регион Европейской России

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На востоке Европейской России ожидаются температурные аномалии, в Татарстане будет на 17 градусов холоднее нормы. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Синоптики назвали самый аномально холодный регион Европейской России
  • globallookpress.com

«В ближайшие дни до 13 декабря в Ульяновской области аномально холодная погода со среднесуточной температурой ниже климатической нормы на девять градусов, в Татарстане с 11 по 14 декабря аномально холодная погода со среднесуточной температурой ниже нормы на 9—17 градусов», — цитирует РИА Новости Вильфанда.

Синоптик отметил, что до 12 декабря в Нижегородской, Кировской областях, в Марий Эл, в Мордовии и Чувашии будет аномально холодная погода «со среднесуточной температурой ниже климатической нормы на семь градусов».

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина заявила, что с 14 декабря на территории европейской части России начнётся мощное потепление.

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