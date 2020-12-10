В Гидрометцентре предупредили о резком потеплении на европейской части России

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина заявила, что уже с понедельника, 14 декабря, на территории европейской части России начнётся мощное потепление.

Об этом Людмила Паршина рассказала в беседе с «Российской газетой».

В понедельник, 14 декабря, ночью будет –3...–8 °С, днём — 0...–5 °С. То есть потеплеет сразу на пять-семь градусов.

Это произойдёт за счёт того, что Сибирский антициклон, который обеспечивал центр европейской территории России ясной и морозной погодой, начинает разрушаться.

По предварительным оценкам, вторая половина декабря может оказаться теплее первой, с более частыми оттепелями.

Время от времени будет идти небольшой снег, но серьёзных снегопадов не ожидается.

Как ранее передавал портал URA.RU, врач-терапевт высшей категории, член Клуба научных журналистов Алексей Водовозов оценил влияние резких изменений погоды на здоровье.