В Гидрометцентре предупредили о резком потеплении на европейской части России

Короткая ссылка
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина заявила, что уже с понедельника, 14 декабря, на территории европейской части России начнётся мощное потепление.
В Гидрометцентре предупредили о резком потеплении на европейской части России
  • © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Об этом Людмила Паршина рассказала в беседе с «Российской газетой».

В понедельник, 14 декабря, ночью будет –3...–8 °С, днём — 0...–5 °С. То есть потеплеет сразу на пять-семь градусов.

Это произойдёт за счёт того, что Сибирский антициклон, который обеспечивал центр европейской территории России ясной и морозной погодой, начинает разрушаться.

По предварительным оценкам, вторая половина декабря может оказаться теплее первой, с более частыми оттепелями.

Время от времени будет идти небольшой снег, но серьёзных снегопадов не ожидается.

Как ранее передавал портал URA.RU, врач-терапевт высшей категории, член Клуба научных журналистов Алексей Водовозов оценил влияние резких изменений погоды на здоровье.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить