В Гидрометцентре предупредили о резком потеплении на европейской части России
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Об этом Людмила Паршина рассказала в беседе с «Российской газетой».
В понедельник, 14 декабря, ночью будет –3...–8 °С, днём — 0...–5 °С. То есть потеплеет сразу на пять-семь градусов.
Это произойдёт за счёт того, что Сибирский антициклон, который обеспечивал центр европейской территории России ясной и морозной погодой, начинает разрушаться.
По предварительным оценкам, вторая половина декабря может оказаться теплее первой, с более частыми оттепелями.
Время от времени будет идти небольшой снег, но серьёзных снегопадов не ожидается.
Как ранее передавал портал URA.RU, врач-терапевт высшей категории, член Клуба научных журналистов Алексей Водовозов оценил влияние резких изменений погоды на здоровье.