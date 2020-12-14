В Хабаровском крае сообщили о поступлении партии «Спутника V»

Зампред правительства Хабаровского края по соцвопросам Евгений Никонов сообщил, что партия российской вакцины от коронавируса в количестве 700 доз поступила в регион.

«Хабаровский край сегодня получил ещё 700 доз вакцины против коронавируса», — цитирует РИА Новости Никонова.

И. о. министра здравоохранения края Юрий Бойченко сообщил, что «вакцина будет поступать несколькими траншами, ближайший рассчитан на поставку почти 18 тыс. доз вакцины».

«Между Минздравом России и Минздравом края заключено соглашение, согласно которому мы берём на себя обязательства по сохранению всей холодовой цепи при доставке и транспортировке вакцины. На сегодняшний день разработана логистическая карта, которая предусматривает участие 26 медицинских организаций края как в городах, так и в районах», — заявил Бойченко.

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