Учёный оценил ситуации с коронавирусом в России

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Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян оценил ситуацию с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Он сообщил, что «основная часть регионов уже находится на плато».

«Если сравнить показатель R — индекс распространения заболевания, то как индикатор он даст представление о регионах, уже прошедших плато или приблизившихся к нему», — цитирует РИА Новости Тавадяна.

По его словам, «Москва с наибольшей вероятностью уже находится на плато».

«Можно ожидать, что показатели по смертности ощутимо упадут. То же самое касается Санкт-Петербурга, где тоже уже видно плато», — рассказал Тавадян.

Он добавил, что «к Новому году ситуация будет улучшаться и, вероятно, так будет до марта 2021 года».

Согласно данным оперштаба на 13 декабря, в России за сутки выявили 28 080 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число подтверждённых случаев COVID-19 в стране достигло 2 653 928.

В октябре профессор вирусологии центра им. Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН напомнил о рисках при бессимптомном течении COVID-19.

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