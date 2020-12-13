В Москве не планируют вводить новые ограничения в новогодние праздники
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«Мы не ограничиваем ни встречи, ни комендантские часы не объявляем», — цитирует РИА Новости Собянина.
Также он добавил, что власти не собираются вводить ограничения на продажу алкогольных напитков в новогодние праздники.
По его словам, мировой опыт показывает, что введение разного рода сухих законов, как правило, заканчивается «повальным пьянством».
Ранее мэр Москвы назвал условие ужесточения карантинных мер в Москве.
По его словам, власти пойдут на это, если медицинская система перестанет справляться с потоком новых больных.
11 декабря Собянин сообщил, что Москва станет крупнейшей площадкой по выпуску российской вакцины от коронавируса.