В Москве не планируют вводить новые ограничения в новогодние праздники

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Власти Москвы в новогодние праздники не планируют ограничивать встречи и вводить комендантские часы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Первый год» на канале «Россия 1».
В Москве не планируют вводить новые ограничения в новогодние праздники
  • © РИА Новости / Алексей Майшев

«Мы не ограничиваем ни встречи, ни комендантские часы не объявляем», — цитирует РИА Новости Собянина.

Также он добавил, что власти не собираются вводить ограничения на продажу алкогольных напитков в новогодние праздники.

По его словам, мировой опыт показывает, что введение разного рода сухих законов, как правило, заканчивается «повальным пьянством».

Ранее мэр Москвы назвал условие ужесточения карантинных мер в Москве.

По его словам, власти пойдут на это, если медицинская система перестанет справляться с потоком новых больных.

11 декабря Собянин сообщил, что Москва станет крупнейшей площадкой по выпуску российской вакцины от коронавируса.

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