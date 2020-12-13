В Москве не планируют вводить новые ограничения в новогодние праздники

Власти Москвы в новогодние праздники не планируют ограничивать встречи и вводить комендантские часы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Первый год» на канале «Россия 1».

«Мы не ограничиваем ни встречи, ни комендантские часы не объявляем», — цитирует РИА Новости Собянина.

Также он добавил, что власти не собираются вводить ограничения на продажу алкогольных напитков в новогодние праздники.

По его словам, мировой опыт показывает, что введение разного рода сухих законов, как правило, заканчивается «повальным пьянством».

Ранее мэр Москвы назвал условие ужесточения карантинных мер в Москве.

По его словам, власти пойдут на это, если медицинская система перестанет справляться с потоком новых больных.

11 декабря Собянин сообщил, что Москва станет крупнейшей площадкой по выпуску российской вакцины от коронавируса.