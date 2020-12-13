В России за сутки от коронавируса выздоровели 20 277 человек

В России за прошедшие 24 часа от коронавирусной инфекции вылечились 20 277 пациентов. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Общее число выздоровевших в России достигло 2 106 235.

«За последние сутки в России в связи с выздоровлением после коронавирусной инфекции выписаны 20 277 человек», — отмечается в заявлении в Telegram.

Накануне после коронавируса в России выздоровели 26 118 человек.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с Nation News оценил устойчивость людей к коронавирусу.