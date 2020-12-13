В России за сутки от коронавируса выздоровели 20 277 человек
- РИА Новости
Общее число выздоровевших в России достигло 2 106 235.
«За последние сутки в России в связи с выздоровлением после коронавирусной инфекции выписаны 20 277 человек», — отмечается в заявлении в Telegram.
Накануне после коронавируса в России выздоровели 26 118 человек.
Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с Nation News оценил устойчивость людей к коронавирусу.