Следователи начали проверку по факту ЧП на месторождении в НАО

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Следователи проводят проверку после того, как в результате разгерметизации шланга высокого давления на месторождении им. Требса в Ненецком автономном округе один человек погиб и трое пострадали.

«Нарьян-Марским межрайонным следственным отделом СУ СКР по Архангельской области и НАО проводится проверка, на место происшествия вылетела следственно-оперативная группа, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — приводит РИА Новости сообщение СУ СК России по Архангельской области и НАО.

В ведомстве подтвердили, что, по предварительным данным, в результате ЧП погиб один человек и пострадали трое.

Ранее в МЧС сообщили, что в Ненецком автономном округе на нефтяном месторождении имени Требса в результате разгерметизации рукава высокого давления погиб один человек, трое пострадали.

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