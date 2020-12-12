Один человек погиб в результате ЧП на месторождении нефти в НАО
- РИА Новости
«На месторождении имени Требса произошла разгерметизация шланга рукава высокого давления. Пострадали четыре человека, и один из них, к сожалению, погиб. Нефтеразлива удалось избежать», — приводит ТАСС сообщение.
В настоящее время скважина заглушена.
Ранее в МЧС сообщили о возгорании на нефтяной скважине в Оренбургской области. Позднее стало известно об одном пострадавшем в результате происшествия.
В связи с ЧП был введён режим чрезвычайной ситуации.