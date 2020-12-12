Один человек погиб в результате ЧП на месторождении нефти в НАО

В Ненецком автономном округе на нефтяном месторождении имени Требса в результате разгерметизации рукава высокого давления погиб один человек, трое пострадали. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России.

«На месторождении имени Требса произошла разгерметизация шланга рукава высокого давления. Пострадали четыре человека, и один из них, к сожалению, погиб. Нефтеразлива удалось избежать», — приводит ТАСС сообщение.

В настоящее время скважина заглушена.

Ранее в МЧС сообщили о возгорании на нефтяной скважине в Оренбургской области. Позднее стало известно об одном пострадавшем в результате происшествия.

В связи с ЧП был введён режим чрезвычайной ситуации.