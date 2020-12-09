Один человек пострадал из-за пожара на нефтяной скважине в Оренбуржье

Один человек пострадал в результате возгорания на нефтяной скважине в Оренбургской области.

Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

«Пострадал один человек, мужчина 1993 года рождения. С ожогами кистей рук 3% пострадавший доставлен в хирургическое отделение Грачёвской районной больницы», — говорится в заявлении.

Уточняется, что на место происшествия выехал начальник ГУ МЧС России по Оренбургской области генерал-майор внутренней службы Александр Зенов.

«Прорабатывается вопрос о выделении защитных экранов для работы ствольщиков», — добавили в ведомстве.

Ранее в МЧС сообщили о возгорании на нефтяной скважине в Оренбургской области.