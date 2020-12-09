Один человек пострадал из-за пожара на нефтяной скважине в Оренбуржье
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Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.
«Пострадал один человек, мужчина 1993 года рождения. С ожогами кистей рук 3% пострадавший доставлен в хирургическое отделение Грачёвской районной больницы», — говорится в заявлении.
Уточняется, что на место происшествия выехал начальник ГУ МЧС России по Оренбургской области генерал-майор внутренней службы Александр Зенов.
«Прорабатывается вопрос о выделении защитных экранов для работы ствольщиков», — добавили в ведомстве.
Ранее в МЧС сообщили о возгорании на нефтяной скважине в Оренбургской области.