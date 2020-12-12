Запущенные из Охотского моря ракеты преодолели более 5,5 тысячи км

Пуск четырёх баллистических ракет «Булава» с атомной подводной лодки «Владимир Мономах» был выполнен из Охотского моря на дальность более 5,5 тыс. км, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

«Сергей Шойгу доложил Верховному главнокомандующему Российской Федерации Владимиру Путину о завершающем этапе тренировки по управлению стратегическими наступательными силами, в ходе которой ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Владимир Мономах» Тихоокеанского флота из подводного положения произвёл залповый пуск четырёх баллистических ракет «Булава» на дальность более 5,5 тыс. км из акватории Охотского моря», — цитирует ведомство РИА Новости.

12 декабря атомная подводная лодка «Владимир Мономах» из акватории Охотского моря выполнила залповый пуск четырёх баллистических ракет «Булава» по полигону Чижа в Архангельской области.

Полёт прошёл в штатном режиме, боевые блоки ракет успешно прибыли в заданный район боевого поля.

Минобороны показало видео пуска.