Фигурист Литвинцев рассказал о решении выступать за Азербайджан

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Фигурист Владимир Литвинцев, уроженец Москвы, рассказал, как принял решение сменить гражданство и выступать за Азербайджан.
Фигурист Литвинцев рассказал о решении выступать за Азербайджан
  • Reuters

«Тренеры сказали о такой возможности. Я никогда не блистал результатами. И два-три года назад тренеры рассказали о предложении выступать за другую страну. Почему Азербайджан? Потому что предложение было от него. Других не было. Президент федерации искал фигуриста, и я подошёл», — цитирует Литвинцева Sport24.

По его словам, тогда он мог исполнять все тройные прыжки и мог ещё полгода выступать на юниорском уровне. 

«Потом я поехал в Баку, мне сделали там паспорт, и всё — я вернулся как гражданин Азербайджана», — добавил Литвинцев.

Ранее Евгений Плющенко объявил о переходе Юлии Липницкой в его академию.

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