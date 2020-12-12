Дептранс сообщил о бесплатных парковках в Москве в новогодние праздники

Все парковки на улицах Москвы в новогодние праздники с 1 по 9 января будут бесплатными. Об этом сообщил столичный Дептранс.

«С 1 по 9 января все парковки на улицах Москвы — бесплатные, кроме плоскостных парковок со шлагбаумом. В воскресенье, 10 января, парковки снова будут работать в обычном режиме — все бесплатные, кроме тех, которые стоят 380 рублей в час», — говорится в сообщении в Telegram.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов призвал водителей быть внимательными и оставлять машины только в разрешённых местах.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что власти не планируют закрывать метрополитен в новогоднюю ночь.