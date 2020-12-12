За сутки в России умерли 560 человек с коронавирусом

В России за сутки умерли 560 пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Reuters

«За сутки зафиксировано 560 летальных исходов», — говорится в сообщении в Telegram. Таким образом, общее число жертв COVID-19 в России увеличилось до 46 453. Накануне сообщалось, что за сутки в России умерли 613 человек с коронавирусом.