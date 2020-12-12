За сутки в России умерли 560 человек с коронавирусом
В России за сутки умерли 560 пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
- Reuters
«За сутки зафиксировано 560 летальных исходов», — говорится в сообщении в Telegram.
Таким образом, общее число жертв COVID-19 в России увеличилось до 46 453.
Накануне сообщалось, что за сутки в России умерли 613 человек с коронавирусом.
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