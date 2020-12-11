В Москве за сутки умерли 76 пациентов с COVID-19

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В Москве за сутки скончались 76 пациентов с подтверждённым COVID-19, общее число умерших в городе достигло 9798. Об этом свидетельствуют данные оперштаба.
В Москве за сутки умерли 76 пациентов с COVID-19
  • Reuters

«В Москве скончались 76 пациентов с коронавирусом», — говорится в сообщении.

Накануне сообщалось о смерти 77 человек.

Инфекционист, вирусолог доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН оценил ситуацию с COVID-19 в мире.

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