В России за сутки умерли 613 пациентов с коронавирусом

За сутки в России подтверждена смерть 613 пациентов с COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

АГН «Москва»

Всего умерли 45 893 пациента с COVID-19. Накануне сообщалось, что за сутки в России умерли 562 человека с COVID-19. Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова прокомментировала уровень смертности в России.