В России за сутки умерли 613 пациентов с коронавирусом
За сутки в России подтверждена смерть 613 пациентов с COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
- АГН «Москва»
Всего умерли 45 893 пациента с COVID-19.
Накануне сообщалось, что за сутки в России умерли 562 человека с COVID-19.
Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова прокомментировала уровень смертности в России.
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