Волонтёр из Италии Валерио Дзанетти принял российское гражданство

Итальянский волонтёр Валерио Дзанетти, который попросил президента России Владимира Путина о принятии его в гражданство, получил российский паспорт.

Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, Дзанетти принял российское гражданство в Красноярске.

«Руководители УВМ ГУ МВД России по Красноярскому краю встретились с Валерио Дзанетти и разъяснили ему порядок приёма в российское гражданство. На заседании комиссии главка итальянский волонтёр признан носителем русского языка. Благодаря помощи сотрудников полиции были оперативно собраны и оформлены все необходимые документы и решение о приёме в гражданство Российской Федерации принято в кратчайший срок», — рассказали в МВД.

Дзанетти поблагодарил российского президента и органы государственной власти, а также сотрудников полиции, которые оперативно оказали ему помощь.

5 декабря Дзанетти во время онлайн-встречи Путина с волонтёрами и финалистами конкурса «Доброволец России — 2020» рассказал ему, что мечтает стать гражданином России.

Президент России пообещал итальянцу помочь решить вопрос с гражданством.

Дзанетти живёт в Красноярском крае на протяжении восьми лет. Он активно участвует в волонтёрском движении. Также Дзанетти в течение нескольких лет преподавал иностранные языки в одном из красноярских вузов.