Сотрудники МВД встретились с попросившим Путина о гражданстве итальянцем

Короткая ссылка
Руководство Управления по вопросам миграции Главного управления МВД по Красноярскому краю встретилось с итальянским волонтёром Валерио Дзанетти, который попросил президента России Владимира Путина о принятии его в российское гражданство.

Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, передаёт сайт «МВД Медиа».

«В городе Красноярске прошла встреча руководства Управления по вопросам миграции краевого главка с Валерио Дзанетти, который во время беседы с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным высказал просьбу о принятии в российское гражданство», — сообщила она. 

Отмечается, что Дзанетти живёт в Красноярском крае на протяжении восьми лет. Он активно участвует в волонтёрском движении. Также Дзанетти в течение нескольких лет преподавал иностранные языки в одном из красноярских вузов.

Начальник регионального Управления по вопросам миграции Елена Сидельникова разъяснила Дзанетти порядок приёма в российское гражданство и перечень необходимых документов. 

«Достигнута договорённость, что итальянский волонтёр в ближайшее время представит все документы, после чего вопрос о его приёме в гражданство в Российской Федерации будет рассмотрен в возможно короткий срок», — заявила Волк. 

5 декабря Дзанетти во время онлайн-встречи Путина с волонтёрами и финалистами конкурса «Доброволец России — 2020» рассказал ему, что мечтает стать гражданином России. 

Президент России пообещал итальянцу помочь решить вопрос с гражданством. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить