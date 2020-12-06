Сотрудники МВД встретились с попросившим Путина о гражданстве итальянцем

Руководство Управления по вопросам миграции Главного управления МВД по Красноярскому краю встретилось с итальянским волонтёром Валерио Дзанетти, который попросил президента России Владимира Путина о принятии его в российское гражданство.

Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, передаёт сайт «МВД Медиа».

«В городе Красноярске прошла встреча руководства Управления по вопросам миграции краевого главка с Валерио Дзанетти, который во время беседы с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным высказал просьбу о принятии в российское гражданство», — сообщила она.

Отмечается, что Дзанетти живёт в Красноярском крае на протяжении восьми лет. Он активно участвует в волонтёрском движении. Также Дзанетти в течение нескольких лет преподавал иностранные языки в одном из красноярских вузов.

Начальник регионального Управления по вопросам миграции Елена Сидельникова разъяснила Дзанетти порядок приёма в российское гражданство и перечень необходимых документов.

«Достигнута договорённость, что итальянский волонтёр в ближайшее время представит все документы, после чего вопрос о его приёме в гражданство в Российской Федерации будет рассмотрен в возможно короткий срок», — заявила Волк.

5 декабря Дзанетти во время онлайн-встречи Путина с волонтёрами и финалистами конкурса «Доброволец России — 2020» рассказал ему, что мечтает стать гражданином России.

Президент России пообещал итальянцу помочь решить вопрос с гражданством.